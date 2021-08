Weniger Baby-Zeit - Kantonalbank kürzt Mitarbeiterinnen den Mutterschaftsurlaub

«Im Sinne der Gleichbehandlung»

Die Bank kürzt den Frauen die Urlaubstage also, weil es auch bei den Männern das Minimum gibt. Auf Anfrage von 20 Minuten ergänzt die Kantonalbank: «Da der Gesetzgeber in diesem Jahr verschiedene personalrechtliche Anpassungen erlassen hat, haben wir neu den Grundsatz festgelegt, uns bezüglich der Dauer der Leistungen an den gesetzlichen Bestimmungen zu orientieren.»

In der Folge sei die Dauer des Mutterschaftsurlaubs und des Vaterschaftsurlaubes an die gesetzlichen Vorgaben angeglichen worden, teilt die Bank weiter mit. Der gekürzte Mutterschaftsurlaub ist bei der Kantonalbank am 1. Juli in Kraft getreten.