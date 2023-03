SP empört: Kantonalbank schenkt Frauen bei Altersvorsorge-Event Anti-Falten-Öl

Die SP-Nationalrätin ärgert sich bei der Lektüre von Mails, in denen Frauen die Finanzwelt «einfach» erklärt werden soll.

«Ich empfand das als Affront», sagt die Politikerin und appelliert an die Unternehmen.

Bâloise will Frauen Finanzthemen «einfach» erklären, die Basler Kantonalbank schenkt ihnen Anti-Falten-Öl.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss prangert die Kommunikation grosser Firmen gegenüber Frauen an.

Am Mittwoch feierten Tausende Schweizerinnen den Weltfrauentag . Rot angestrichen war der 8. März aber auch im Kalender diverser grosser Unternehmen. Manche von ihnen richteten sich mit Nachrichten und PR-Aktionen direkt an Kundinnen.

Nicht alle gut gemeinten Empfehlungen kamen bei den Frauen aber auch gut an. Im Bundeshaus ärgert sich SP-Nationalrätin Sarah Wyss über ein Schreiben der Bâloise-Versicherung.

Fünf Mitarbeiterinnen richten sich in einer E-Mail an Frauen. Ihr Ziel: «Frauen fit machen für Finanzfragen und ihnen helfen, mit Freude und Erfolg ihre finanzielle Zukunft zu gestalten». Dazu habe man nun ein Ratgeber-Portal für Frauen entwickelt, in dem «komplexe Finanzfragen einfach erklärt» würden. Weiter sollen Praxistipps dabei helfen, dass Frauen «selbstbestimmt» mit ihrem Geld umgehen können.