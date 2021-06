Angebot übersteigt Nachfrage - Kantone bleiben auf Impfterminen sitzen

In einigen Kantonen halten sich die Bewohnerinnen und Bewohner beim Impfen zurück.

«Lässt die Impfbereitschaft in einzelnen Kantonen nach, besteht durch neue Varianten ein grosses Risiko, dass die gesamte Impfstrategie zunichte gemacht wird», sagt Infektiologe Andreas Widmer.

Der Bund strebt eine Herdenimmunität von 80 Prozent der Bevölkerung an.

In einigen Kantonen übersteigt das Angebot an Impfstoff die Nachfrage.

Bereits über sechs Millionen Impfdosen hat die Schweiz im Kampf gegen das Coronavirus bisher erhalten. Auch im Juni und Juli sollten zusätzlich grosse Lieferungen eintreffen. Bereits zweimal geimpft sind rund 1,9 Millionen Personen. In einigen Kantonen zeigt sich inzwischen jedoch, dass das Angebot an Impfstoff die Nachfrage übersteigt.

Nachfrage nehme ab

Die Nachfrage nach Impfterminen nehme ab, sagt Miriam Hetzel, Sprecherin der Thurgauer Staatskanzlei, auf Anfrage. Die Schwelle, dass mehr Dosen als Impfwillige verfügbar sind, könne bald erreicht sein, so Hetzel. Freie Termine seien jedoch nur bedingt ein Gradmesser für die Impfbereitschaft. «Auch eine Reihe anderer Faktoren zum Beispiel die Kapazitäten in den Impfzentren oder die Impfstoffverfügbarkeit können hier eine Rolle spielen.»

Schweizweit sank die Impfbereitschaft in der Bevölkerung in der letzten Maiwoche etwas. Dem Monitoring «Covid Norms» der Universität Zürich zufolge lehnten rund 18 Prozent die Impfung ab – etwa sieben Prozent mehr als in der Vorwoche.