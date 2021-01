Warnung des Bundes : Kantone, die langsam impfen, könnten bald kein Serum mehr erhalten

Im Tessin geht es mit den Impfungen schnell voran, andere Kantone sind langsamer unterwegs. Das unterschiedliche Tempo ist dem Bund ein Dorn im Auge.

Im Rückstand mit der Impfaktion sind unter anderem die Kantone Waadt, Wallis und Baselland. Erst ein Viertel des Impfstoffs wurde dort verbraucht. Etwas besser stehen das Aargau und Zürich da, wie eine Umfrage der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) zeigt. Das Tempo, in dem geimpft wird, ist in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich. So hat beispielsweise das Tessin 80 Prozent seiner Dosen verimpft.