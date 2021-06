Bundesrat entscheidet heute - Kantone drängen auf raschere Lockerungen

Vorgeschlagen ist, die Maskenpflicht im Freien, am Arbeitsplatz, in der Schule sowie an Veranstaltungen, bei denen nur Personen mit Covid-Zertifikat eingelassen werden , fallen zu lassen .

Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen will eine Grundsatzdiskussion über die weitere Strategie anregen und hat einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben.

Kann sich Alain Berset mit seinen Lockerungsplänen im Bundesrat durchsetzen – oder drängen die bürgerlichen Bundesräte und Bundesrätinnen auf raschere Öffnungen? Der Entscheid fällt am Mittwoch. Vorgeschlagen hatte Berset folgende Schritte per 28. Juni:

Keine Maskenpflicht mehr im Freien, am Arbeitsplatz, in der Schule sowie an Veranstaltungen, bei denen nur Personen mit Covid-Zertifikat eingelassen werden.

«Bevölkerung ist kritisch eingestellt»

Auf eine schnellere Rückkehr zur Normalität drängt der Kanton Bern. Der Regierungsrat fordert, dass alle Massnahmen bis Ende September aufgehoben werden. Auch den Einsatz des Covid-Zertifikats will er bis dahin beschränken. Dass der Kanton dabei weiter geht als der Bund erklärt die Berner Regierung mit dem «überraschend hohen Nein-Anteil bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz». Dieses war am 13. Juni mit 60,2 Prozent angenommen worden. Der Kanton Bern ist überzeugt, dass «die Bevölkerung gegenüber den Covid-Massnahmen ziemlich kritisch eingestellt ist».

Konkret fordert der Kanton bereits jetzt mehr Spielraum. So sollen in Clubs 300 Personen feiern dürfen. Der Kanton St. Gallen fordert, dass Veranstaltungen wie die Olma mit Zertifikat, dafür ohne Einschränkungen, stattfinden kann.

Homeoffice-Empfehlung statt Pflicht

Maskenpflicht auch im Sommer

Mit einem offenen Brief an den Bundesrat wollen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, darunter auch Claudio Nigg, eine Grundsatzdiskussion über die weitere Strategie anregen. «Statt der vom Bundesrat geplanten Durchseuchung eines Teils der Bevölkerung gibt es eine andere Möglichkeit: Die Fallzahlen weiterhin möglichst rasch senken, bis das Virus schliesslich eliminiert ist», sagt Roman Bolliger, ein weiterer Unterzeichner des offenen Briefs.

«Es braucht eine Strategiediskussion»

Ein gewisses Durchhaltevermögen bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen knapp vor dem Ziel könne nun den entscheidenden Unterschied machen, so Bolliger. «Die Strategie des Bundesrates, dass nicht geimpfte und nicht genesene Personen durchseucht werden, wurde bisher kaum diskutiert.» Es brauche eine Strategiediskussion, um andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. «Wir können das Virus loswerden und wirklich wieder frei sein. Am raschesten geht dies, wenn sich möglichst viele impfen lassen und wir noch etwas Geduld beim Fortsetzen der Massnahmen haben», so Bolliger.