Entscheid schon diese Woche? - Kantone drängen Bundesrat zu landesweitem Beizen-Zertifikat

«Wir würden es begrüssen, wenn der Bundesrat am Mittwoch eine Zertifikatspflicht in die Konsultation gäbe», sagt Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor von Basel-Stadt und oberster Gesundheitsdirektor.

Spitäler sind wieder am Anschlag, die Ansteckungszahlen sind hoch. Zwar zeigt die Tendenz in den vergangenen Tagen wieder nach unten, nach einem Höchststand am vergangenen Mittwoch (3291 Infektionen). Doch auch am Wochenende waren es im Schnitt gut 2000 Ansteckungen pro Tag. Die Lage bleibt angespannt.