Darum gehts Noch im 2020 wird in der Schweiz gegen das Coronavirus geimpft.

Nun wird immer klarer, wie das ablaufen wird.

«Wir rechnen mit einem grossen Andrang auf die Impfung», so Martin Pfister, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz.

Und er glaubt, dass es schon bald genügend Impfdosen gibt, dass sich die breite Bevölkerung immunisieren lassen kann.

Die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech überrumpelte Bund und Kantone. «Die Impfpläne gingen von anderen Szenarien aus und müssen jetzt angepasst werden», sagte Michael Jordi, Generalsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, am Samstag.

Nun wird immer klarer, wie man in den einzelnen Kantonen zu einer Impfung kommt. Vielerorts wird man sich für einen Termin anmelden müssen. Der oberste Zentralschweizer Gesundheitsdirektor glaubt, dass es schon bald genügend Impfdosen für die breite Bevölkerung hat.

Anmeldung per Internet oder Telefon

«Wir rechnen mit einem grossen Andrang auf die Impfung», so Martin Pfister, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz. Diese hat angekündigt, dass in der ganzen Region noch vor Weihnachten mit dem Impfen begonnen wird. «In Zug wird es zunächst noch Einschränkungen geben, weil die vulnerablen Personen geimpft werden müssen», so Pfister. Denkbar wäre etwa, dass man nur mit ärztlicher Überweisung einen Termin bekommt. Ab Anfang Januar öffneten dann die grossen Impfzentren, so der Gesundheitsdirektor.

Kommt bald ein zweiter Impfstoff? Die Schweiz hat mit Pfizer/Biontech einen Vertrag über insgesamt 3 Millionen Impfdosen abgeschlossen. In den nächsten Tagen soll die erste Tranche von 107'000 Stück bei der Armeeapotheke eintreffen. Ab Januar sollen dann jeden Monat 250'000 Dosen geliefert werden. BAG-Direktorin Anne Lévy rechnet damit, dass bald ein zweiter Impfstoff zugelassen wird: «In einem halben Jahr könnten wir 15 Millionen Impfdosen haben», sagte sie am Samstag.

«Ich gehe aber davon aus, dass wir schon bald genügend Impfdosen zur Verfügung haben», sagt Pfister. Dann könne sich auch die breite Bevölkerung ohne Einschränkung impfen lassen. Es sei geplant, dass man sich über eine Website oder telefonisch einen Impftermin sichern kann, so Pfister. In Zug baut man mit Kapazitäten für rund tausend Impfungen pro Tag auf. Wie genau die Impfdosen über die Kantone verteilt werden, sei noch nicht klar, so Pfister. Er geht aber von einem Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl aus.

Bern entwickelt Impf-App

In Bern beginnt man ab dem 11. Januar mit dem Impfen. Zuerst sollen Personen mit Vorerkrankungen und ältere Leute geimpft werden, sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. In Altersheimen impfe man aber erst einige Wochen später, weil das mit logistischen Herausforderungen verbunden sei.

«Wir entwickeln über die Festtage eine App, über die man sich für die Impfung anmelden kann», so Giebel. Dabei werde dann auch geprüft, ob man in der ersten Phase für die Impfung zugelassen sei. Andere Kantone hätten bereits Interesse an der App gezeigt.

Man schaffe Kapazitäten für rund 5000 Impfungen pro Tag, so Giebel. Anfänglich könne man aber nur einige hundert Personen täglich impfen, sagt er: «Wir rechnen mit maximal 10'000 Impfdosen, die wir in Bern aus der ersten Lieferung zur Verfügung haben.»

Basel startet Impfungen am 28. Dezember

Insgesamt acht Kantone haben angekündigt, noch in diesem Jahr mit dem Impfen zu beginnen. Einer davon ist Basel-Stadt. Impfstart ist am 28. Dezember, ab Montag kann man sich auf einer Website anmelden. Zunächst würden nur Personen über 65 Jahren geimpft, sagt Esther Ammann, die Projektleiterin des kantonalen Impfzentrums. Ab dem 4. Januar könnten sich aber auch jüngere Personen mit Vorerkrankungen immunisieren lassen.