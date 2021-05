Coronavirus - Kantone fordern mehr Tempo vom Bund und wollen Gross-Events schon im Juni

Der Bund hat den Kantonen seine Öffnungspläne für Publikumsanlässe zur Konsultation unterbreitet. Er schlägt vor, dass ab 1. Juli Anlässe mit bis zu 3000 Personen möglich werden , ab dem 1. September solche mit 10 ’ 000 Personen. Im Juni möchte der Bund zudem Pilotveranstaltungen erlauben . Nur geimpfte, genesene und getestete Personen mit einem Nachweis sollen Zutritt zu Publikumsveranstaltungen erhalten . Für Anlässe von überkantonaler Bedeutung wird ein Schutzschirm vorgeschlagen. Der Bund und der Kanton würden sich gemäss Vorlage je hälftig an den Entschädigungen bei allfälligen C ovid - bedingten Absagen beteiligen.

Selbsttests für Grossveranstaltungen

Die St. Galler Regierung lässt in seiner Vernehmlassungsantwort verlauten, dass sie das vom Bund vorgeschlagene Vorgehen für die Zulassung von Grossveranstaltungen im Grundsatz unterstütze. Grössere Veranstaltungen sollten aber bereits im Juni möglich sein und die Zulassungsverfahren müssten vereinfacht werden, fordert die Regierung. Die vom Bund bis Ende Juni in Aussicht gestellte Einführung eines Zertifikats für geimpfte, genesene und getestete Personen sei sehr dringend. Und bezüglich Pre-Event-Testen sei zu prüfen, ob dies auch mit Selbsttests möglich sei. «Die Kantone können nicht über längere Zeit enorme Teststrukturen vorhalten, um Tausende von Personen namentlich vor Veranstaltungen zu testen», heisst es in der Mitteilung.