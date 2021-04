1 / 14 Wie kommen wir in den nächsten Monaten aus der Pandemie? Das wollen Kantone und Verbände vom Bundesrat wissen. Diana Vukovic, Reithalle «Der Bund soll aufzeigen, in welchen Schritten und unter welchen Voraussetzungen wir unser Alltagsleben normalisieren können», sagt etwa Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Andi Cortellini Und Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, fordert: «Der Bund muss rasch weitere Öffnungsschritte in Aussicht stellen.» Das sei wichtig, damit die Corona-Massnahmen weiterhin akzeptiert würden, sagt er zur Sonntagszeitung: «Die Menschen und die Wirtschaft brauchen eine Perspektive.» 20min/Gianni Walther

Nach der Öffnung der Restaurant-Terrassen und der Fitnesscenter pochen die Kantone auf einen Sommer-Fahrplan aus der Corona-Krise. «Der Bund soll aufzeigen, in welchen Schritten und unter welchen Voraussetzungen wir unser Alltagsleben normalisieren können», sagt etwa Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Es sei wichtig, nun in grösseren Etappen zu denken. Und Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, fordert: «Der Bund muss rasch weitere Öffnungsschritte in Aussicht stellen.» Das sei wichtig, damit die Corona-Massnahmen weiterhin akzeptiert würden, sagt er zur Sonntagszeitung: «Die Menschen und die Wirtschaft brauchen eine Perspektive.»

Gleichzeitig ist bereits jetzt absehbar, dass nicht alle Kantone Bersets Impfziel erreichen werden. Gesundheitsminister Alain Berset versprach, dass bis Ende Juni alle Impfwilligen die erste Dosis erhielten. Einige Kantone, etwa Bern oder das Impfschlusslicht Zürich, dürften das Ziel des Bundes nach eigenen Angaben verfehlen. Auch der Kanton Luzern rechnet erst «im Spätsommer oder Frühherbst» mit dem Abschluss der Impfungen. Längst nicht alle Kantone impfen am Sonn- und Feiertagen oder an den Wochenenden. Laut den letzten Zahlen des BAG warten bei ihnen 460’000 Impfdosen darauf, verimpft zu werden.

Dass die Kantone beim Impfen im Verzug sind – weil sie trödeln oder nicht genügend Impfstoff erhalten – beim Öffnen aber Vollgas geben wollen, kritisiert der Infektiologe Andreas Widmer heftig: «Das ist, wie wenn man mit verbundenen Augen bei Rot über die Kreuzung fährt.» Weitere Lockerungen seien zum jetzigen Zeitpunkt «ein Spiel mit dem Feuer», so der Präsident von Swissnoso, dem Nationalen Zentrum für Infektionsprävention. «Wenn jetzt die Zahlen wieder hochschnellen, landen die 50- bis 70-Jährigen auf der Intensivstation, nicht mehr die über 80-Jährigen», warnt Widmer. Die Kantone lehnten sich mit dem Wunsch nach einem Sommer-Fahrplan zu weit aus dem Fenster: «Sie stehen unter Druck und wollen die unangenehme Entscheidung dem Bundesrat zuschieben.»

Lukas Engelberger wehrt sich gegen die «unbegründeten» Vorwürfe: «Die Kantone trödeln nicht, und wir machen auch nicht einseitig Druck für Öffnungen, sondern wünschen uns eine breite Diskussion über die längerfristige Strategie zur Überwindung der Krise.» Das erwarte auch die Bevölkerung von der Politik, so Engelberger.

Mit der Forderung nach einem konkreten Zeitplan für weitere Öffnungsschritte sind die Kantone nicht allein: Auch Verbände und Politiker wollen, dass der Bund weitere Lockerungen beschliesst. Hier die Übersicht:

Restaurants

Als Gesundheitsminister Alain Berset an der Medienkonferenz von letztem Mittwoch zur Öffnung der Innenräume von Gastrobetrieben befragt wurde, äusserte er sich verhalten: «Die nächste Etappe ist davon abhängig, was nach der Öffnung vom Montag passiert.»

Rund die Hälfte der Kantone hatte sich bei der letzten Vernehmlassung jedoch bereits für eine Öffnung ausgesprochen. Lautstark meldet sich auf Anfrage von 20 Minuten auch Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands, zu Wort: «Die Restaurant-Innenräume müssen unter der Einhaltung von Schutzkonzepten sofort geöffnet werden.»

Bars und Clubs

Bigler fordert zudem eine sofortige Öffnung von Bars und Clubs mit entsprechenden Schutz- und Testkonzepten. Auch die Schweizerische Bar- und Clubkommission (SBCK) sprach sich für Pilotversuche mit Partys mit strenger Testpflicht aus. Wenn keine potenziell ansteckenden Personen an einer Veranstaltung teilnähmen, könnte man bei anderen Massnahmen weniger streng sein, so Geschäftsführer Alexander Bücheli: «Kapazitätsbeschränkungen und Maskenpflicht würden sich dann erübrigen.»

Der Bund will von einer Zusammenarbeit mit der SBCK aber nichts wissen: «Uns wurde mitgeteilt, dass sich das BAG derzeit nicht in der Lage sieht, uns bei der Durchführung von Pilotprojekten zu unterstützen», sagt Bücheli.

Homeoffice-Pflicht

Schon Mitte März forderten die Kantone die Rückkehr von der Homeoffice-Pflicht zur Homeoffice-Empfehlung. Auch Bigler ist dafür: «Das Obligatorium kann sofort aufgehoben werden.»

In diesem Bereich stellte Bundesrat Alain Berset baldige Lockerungen in Aussicht: «Über Homeoffice wird bald entschieden werden», sagte er am Mittwoch.

Grossevents

Weil sie vom Bundesrat enttäuscht sind, haben am Sonntag rund 70 Organisatoren von Kultur- und Sportveranstaltungen eine eigene Exit-Strategie vorgelegt. Diese sieht etwa vor, dass Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen schon im Mai wieder möglich seien, wie der Sonntagsblick berichtet. Ab August sollen dann Aussenräume wieder mit 100 Prozent, Innenräume zu 75 Prozent ihrer Kapazität ausgelastet sein dürfen.

Auch Mitte-Nationalrat Alois Gmür spricht sich für eine baldige Erlaubnis von Grossveranstaltungen aus: «Wenn es in Fitnesscentern und auf Terrassen kaum Ansteckungen gibt, könnten als nächstes auch grössere Veranstaltungen wieder möglich sein», sagt er. GDK-Präsident Lukas Engelberger sieht in einem privilegierten Zugang für Geimpfte eine Möglichkeit, grössere Veranstaltungen durchführen zu können: «Dies vor allem in der Übergangsphase, in der Grossevents erst teilweise möglich sind.»

Alain Berset hat bereits einen eigenen Plan für die Grossveranstaltungen: Er will Events mit bis zu 1000 Personen ab Juli, solche mit bis 5000 Personen ab September ermöglichen. Das schlägt er nächste Woche dem Gesamtbundesrat vor.

Maskenpflicht

Die Aufhebung der Maskenpflicht stehe derzeit nicht zur Diskussion. Diese werde uns wohl noch eine Weile begleiten, so Lukas Engelberger: «Ich kann mir vorstellen, dass Abstandsregeln und Maskenpflicht bis ins nächste Jahr hinein bleiben werden.»

«Ich bin sehr besorgt über die Lockerungen» In der Wissenschaft sieht man den aktuellen Öffnungsschritt kritisch. Infektiologe Philippe Eggimann sagt: «Ich bin sehr besorgt über die Lockerungen.» Die Schweiz befinde sich an einem ähnlichen Punkt wie Frankreich, als es im Februar die Corona-Massnahmen lockerte: «Jetzt ist die Situation dort katastrophal.» Es sei unverständlich, warum sich der Bundesrat nicht an die Kriterien für Lockerungen halte: «Diese Indikatoren sind mit einer breiten Zustimmung in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft definiert worden.» Es gebe keinen Grund, diese jetzt zu verändern, so Eggimann. Er würde weitere Lockerungen an den Anteil geimpfter Personen in der Bevölkerung koppeln. Für Geimpfte könnte er sich zudem Privilegien wie den Zugang zu Veranstaltungen vorstellen: «Das könnte ein Anreiz sein, damit sich mehr Leute impfen lassen.»