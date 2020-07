vor 16min

100 Leute oder Maske

Kantone geben Ego-Gästen Schuld am Party-Rückzieher

Vier Kantone schränken die Besucherzahlen an Veranstaltungen wieder ein – weil Einzelpersonen sich nicht an die Regeln halten. Auch andernorts könnte es laut einem Epidemiologen wieder zu lokalen Lockdowns kommen.

von Daniel Graf

1 / 11 So viel Nähe ist ab jetzt nur noch mit Mundschutz erlaubt im Viertel. Der Basler Club reagiert mit der Maskenpflicht auf die neuen Auflagen für Veranstaltungen. Das Viertel «Es trifft uns hart, aber gleichzeitig ist uns bewusst, dass dies Teil einer neuen Realität ist, der wir uns stellen müssen», sagt Club-Chef Valentin Aschwanden. «Events werden wie geplant stattfinden, es wird aber eine Maskenpflicht geben.» Das Viertel Die Maskenpflicht gelte auch für Open-Air-Veranstaltungen auf dem Dach. Die Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn haben Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen per 9. Juli untersagt, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und es keine Maskenpflicht gibt. Das Viertel

Darum gehts In den Nordwestschweizer Kantonen müssen die Clubs entscheiden: entweder nur 100 Leute oder eine Maskenpflicht.

Die Corona-Massnahmen wurden wieder verschärft, weil Einzelne sich nicht an die Regeln hielten.

Kommt es erneut zu Superspreader-Events, werden laut einem Experten auch andere Kantone die Schraube wieder anziehen.

In den beiden Basel, im Aargau und in Solothurn sind Veranstaltungen ab Donnerstag nur noch mit 100 Personen möglich, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann und keine Maskenpflicht gilt. Die Nordwestschweizer Kantone wollen einer starken Ausbreitung des Coronavirus mit dieser Massnahme frühzeitig vorbeugen, wie sie am Mittwoch bekannt gaben.

«Basel-Stadt ist das Partyzentrum der Nordwestschweiz», erklärt Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage. «Die Basler Clubs waren und sind zwar gewillt, die Schutzkonzepte umzusetzen. Das Verhalten einiger Besucherinnen und Besucher machte es aber nötig, wieder engere Grenzen zu setzen.»

«Einzelne machen für ihren Spass unsere Bemühungen zunichte»

Konkret machen laut Tschudin nach wie vor einzelne Clubbesucher falsche Kontaktangaben und gefährden damit ihre eigene Gesundheit wie auch diejenige anderer: «Der Name stimmt zwar, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind aber falsch, damit sie im Fall einer Ansteckung im Club für das Contact-Tracing nicht kontaktiert werden können. Unsere Bemühungen, die gesamte Bevölkerung zu schützen, werden so zunichte gemacht – für einige Stunden Spass von Einzelnen.» In Grenchen SO mussten zudem 280 Personen in Quarantäne, weil eine Person trotz positivem Covid-Test in den Ausgang gegangen war.

Epidemiologe Marcel Tanner begrüsst den Entscheid der vier Kantone: «Er zeigt, dass die Kantone ihre Verantwortung wahrnehmen und nicht einfach nur stur den Richtlinien des Bundes folgen.» Klar ist für Tanner: «Es braucht jetzt alle. Wenn sich einzelne nicht an die Regeln halten, falsche Kontaktangaben machen oder mit Symptomen an Partys gehen, riskieren sie mit ihrer egoistischen Haltung lokale Lockdowns.»

In einer Krise könne man nicht auf individuellen Freiheiten bestehen: «Wir stehen vor einer gesellschaftlichen Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern können, wenn sich alle am Riemen reissen.» Am Ende würden die Veranstalter darunter leiden, wenn sich Besucher blöde Scherze erlaubten: «Sie sind verantwortlich dafür, dass Schutzkonzepte eingehalten werden und das Contact-Tracing im Falle einer Infektion möglich ist. Andernfalls können sie haftbar gemacht werden.» In der Region Basel künden bereits erste Clubs an, wieder zu schliessen, da es sich mit 100 Personen nicht lohne, aufzumachen.

«Käme einem Berufsverbot gleich»

Ob andere Kantone nachziehen, ist derzeit unklar (siehe Box). Für Alexander Bücheli, Mediensprecher der Bar-&-Club-Kommission, ist klar: «Sollten auch in Zürich wieder nur noch 100 Personen zugelassen sein, kommt das für viele Veranstalter einem Berufsverbot gleich.» Dies, weil unklar sei, ob die Gäste in Clubs Masken akzeptieren würden und was die Clubs unternehmen müssten, um zu kontrollieren, dass die Masken auch tatsächlich getragen werden.

Die Clubbetreiber seien keine Experten und vertrauten den Entscheiden aus Wissenschaft und Politik. «Wir appellieren an alle, sich an die Weisungen zu halten», sagt Bücheli. Sollten die Massnahmen wieder verschärft werden, sei es extrem wichtig, dass auch überlegt werde, wie die Akteure des Nachtlebens unterstützt werden können. «Wird die Besucherlimite ohne Unterstützung wieder heruntergesetzt, wird es für viele Clubs in Zürich extrem schwierig, zu überleben. Wir sind keine Maschine, die einfach an- und abgestellt werden kann.»