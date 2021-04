In der Debatte rund um die Impfstrategie der Schweiz wird der Ruf nach mehr Erstimpfungen lauter, um möglichst schnell eine Herdenimmunität zu erreichen und so den Lockdown zu beenden. Swissnoso-Präsident Andreas Widmer rät den Kantonen, jetzt sämtlichen Impfstoff zu verwenden, um möglichst viele Erstimpfungen durchzuführen. Damit könne man aus dem Lockdown gehen und die damit verbundenen «immensen» Kosten verhindern.



Rund 10’000 Impfdosen allein im Wallis auf Lager

Viele Kantone orientieren sich an den Empfehlungen der Zulassungsstelle Swissmedic und lagern genug lmpfstoff, um auf jeden Fall auch Zweitimpfungen garantieren zu können (siehe Box). So auch der Kanton Luzern. Gemäss den Empfehlungen von Swissmedic landen in Luzern von jeder Impflieferung 50 Prozent im Lager, um die Zweitimpfung auf jeden Fall zu garantieren. Diese Praxis werde überprüft und gegebenenfalls angepasst, «wenn der Bund seine Strategie ändert oder die Impfstofflieferungen regelmässig in grossen Mengen eintreffen», erklärt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport.