Bricht an einer Schule die neue Variante aus, müssen mehr Schülerinnen und Schüler ins Homeschooling. Die gesamte Mittelschule in Morbio Inferiore TI wurde unter Quarantäne gestellt.

Darum gehts 35’000 Personen in der Schweiz sind in Quarantäne.

In Fällen mit der britischen Variante weiten die Behörden die Quarantäne auf die Kontakte der Kontakte der Infizierten aus.

Avenir Suisse findet das unverhältnismässig: Dies führe dazu, dass sich Leute nicht testen liessen, um dem ganzen Umfeld die Quarantäne zu ersparen.

In Frauenfeld wurde bei einer Schülerin die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen. Um deren Ausbreitung zu verhindern, kommen strengere Quarantäne-Regeln zum Zug: So ordneten die Behörden laut dem «Tagblatt» für einen ganzen Jahrgang des Oberstufenzentrums Reutenen Quarantäne an. Im Tessin muss gleich eine ganze Schule in Quarantäne (siehe Box).

Verschärfte Quarantäne-Richtlinien kommen nicht nur an Schulen zum Zug. In den Kantonen Bern oder Zürich etwa müssen neu neben den engen Kontaktpersonen der Infizierten auch jene Leute in Quarantäne, die engen Kontakt zu einer Kontaktperson hatten. Das neue Regime schlägt sich offenbar bereits in der Statistik nieder: Vergangene Woche befanden sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Schweiz rund 35’000 Personen in einer 10-tägigen Quarantäne. Trotz stagnierender Fallzahlen sind das über 10’000 Personen mehr als noch Mitte Dezember.

Massen-Quarantäne an Schulen 500 Schülerinnen und Schüler sowie 70 Lehrpersonen der Mittelschule Morbio Inferiore TI müssen in Quarantäne. So wurden in den letzten Tagen an der Schule 17 Covid-Fälle nachgewiesen. Mindestens zwei Fälle betreffen die britische Mutation. Im Thurgau sprechen die Schulbehörden von einer «neuen Dimension», nachdem ein Mädchen an der mutierten Variante erkrankte: Neben Personen, die engen Kontakt mit dem Mädchen hatten, müssen auch deren Kontaktpersonen in Quarantäne, falls sie keine Masken getragen haben. Weil etwa der Sportunterricht in einer Parallelklasse stattfindet, müssen weit mehr Personen in Quarantäne als bisher.

Avenir Suisse befürchtet wirtschaftliche und psychische Schäden

Scharfe Kritik am grosszügigen Anordnen von Quarantäne übt jetzt der liberale Thinktank Avenir Suisse. «Das Contact-Tracing und die Covid-App funktionieren bis heute nur ungenügend. Das grenzt schon an Staatsversagen», sagt Direktor Peter Grünenfelder. Bevor man an eine verschärfte Quarantäne nach dem Schneeballprinzip denke, sollten zuerst diese Probleme gelöst werden.

Grünenfelder hält die erweiterte Quarantänepflicht für kontraproduktiv. Der Eingriff in die individuelle Freiheit könne vermehrt dazu führen, dass Leute aus Angst vor einer drohenden Quarantäne für sich und ihr Umfeld auf einen Coronatest verzichteten oder nicht alle Kontakte angäben.

Der Direktor des Thinktanks warnt auch vor den «immensen volkswirtschaftlichen Schäden», die eine ausgedehnte Quarantäne-Regelung mit sich bringt. Einerseits steigen so die Kosten des Erwerbsausfalls, wenn die Leute daheim bleiben müssen. «Wir dürfen auch die psychischen Schäden, die die Einschränkung der persönlichen Freiheit mit sich bringt, nicht vergessen», sagt Grünenfelder. «Bereits jetzt schätzt man die Kosten infolge psychischer Schäden auf rund 11 Mrd. Franken.» Er plädiert dafür, die Quarantäne zu verkürzen. «Betroffene Kontaktpersonen sollen nach fünf Tagen getestet werden. Nach einem negativen Resultat sind diese aus der Quarantäne zu entlassen.»

«Rennen gegen die neuen Varianten»

Epidemiologin Nicola Low, Mitglied der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes, verteidigt dagegen die Quarantäne für Kontakte der Kontakte: «Ich möchte einfach betonen, dass wir uns in einem Rennen gegen die neuen Varianten befinden. Ohne strengere Massnahmen auf allen Ebenen müssen wir mit über 10’000 neuen Fällen pro Tag rechnen.»

Das Problem sei, dass man die neue Variante mittels zusätzlicher Tests nachweisen müsse. «Dann, bis die Kontakte des Falles identifiziert sind, können sie bereits andere Menschen mit dieser ansteckenderen Variante infiziert haben.» Das rechtfertige es, dass grosszügiger Quarantäne angeordnet werde. «Auch müssen wir vermehrt die Quelle der Ansteckungen herausfinden.» Das sei zwar aufwendig, aber man finde so mehr potentiell infizierte Personen.