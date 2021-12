Lückenhaft und aufwändig : Kantone kritisieren verschärftes Einreise-Regime des Bundes

Für Einreisende in die Schweiz gilt seit Anfang letzter Woche eine zweifache Testpflicht. Die Umsetzung der neuen Bestimmungen bereitet manchen Kantonen Kopfzerbrechen.

Wer aktuell in die Schweiz einreist, muss sich zweimal testen lassen.

Der Bund hat letzte Woche die Einreisebestimmungen verschärft: Wer in die Schweiz einreist (Grenzgebiete ausgeschlossen), muss einen negativen PCR-Test vorweisen – auch Geimpfte und Genesene. Damit ist es aber noch nicht getan: Nach vier bis sieben Tagen muss ein zweiter Test durchgeführt werden. So will der Bund sicherstellen, dass infizierte Personen, die sich kurz vor oder während der Reise mit dem Virus angesteckt haben, erkannt werden. Ausserdem müssen alle Personen ein Einreiseformular mit ihren Kontaktdaten (das sogenannte Swiss PLF) ausgefüllt haben.