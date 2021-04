So impfen die Kantone

Der Kanton Luzern hat aktuell mehr als 20’000 Personen die erste Impfung verabreicht. Für sie habe der Kanton bisher die Impfdosen für die zweite Impfung vorrätig gehalten, schreibt Beat Kunz, Mitarbeiter Kommunikation beim Gesundheits- und Sozialdepartement. Sei genügend Impfstoff verfügbar und die Nachfrage gross, sei eine Ausdehnung der Öffnungszeiten ohne Probleme möglich. Ab nächster Woche werde das Impfzentrum auch am Sonntag geöffnet sein.



Auch der Kanton Aargau hält weiterhin «einen kleinen Prozentsatz» der gelieferten Dosen für Zweitimpfungen zurück, wie Maria Gares, Sprecherin des Aargauer Gesundheitsdepartements angibt. Immer wieder würden Lieferverzögerungen und geänderte Lieferungen bekannt gegeben, so das Departement. In den vergangenen Tagen seien die Öffnungszeiten laufend auf Randzeiten und Wochenenden ausgeweitet worden. «Und das könnte auch so weitergehen, wenn die dafür notwendigen Mengen zur Verfügung stehen, was heute nicht der Fall ist».



Im Kanton Thurgau stehen bis Sonntag rund 2800 Impftermine an – 2000 davon für Zweitimpfungen. «Wir halten aktuell ein Lager für etwa zwei Wochen, um den Impfbetrieb bei Lieferausfällen sicherzustellen», teilt Thomas Walliser Keel vom kantonalen Informationsdienst mit. Noch im April seien für die Impfzentren verlängerte Öffnungszeiten geplant.



Der Kanton Bern begründet die zurückgehaltenen Zweitdosen damit, beim Impfstoff Pfizer/Biontech mehr zu verimpfen. Für einen allfälligen Lieferausfall werde weiterhin eine gewisse Menge zurückbehalten, schreibt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. «Beim Moderna-Impfstoff sind wir noch vorsichtiger.» Es sei vorgesehen, die Öffnungszeiten der Impfzentren bis in den späten Abend zu verlängern. Ab Mai zusätzlich am Sonntag.



Im Kanton St. Gallen passen die Impfzentren ihre Öffnungszeiten an, sobald mehr Impfstoff vorhanden und mehr Personen geimpft werden. In Bezug auf die zurückgehaltenen Zweitimpfungen macht Sprecherin Carole Zwahlen auf den Abstand von vier bis sechs Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung aufmerksam.