Schnelle Lockerung : Kantone laufen Sturm gegen Alain Berset – jetzt prescht St. Gallen vor

Mehreren Kantone gehen die geplanten Lockerungsschritte des Bundesrats nicht weit genug. Aktuell läuft die Anhörung. Nun macht der Kanton St. Gallen seine deutlichen Forderungen publik.

Seit Alain Berset am Mittwoch seinen Exit-Plan aus dem Shutdown präsentierte, brodelt es in Bern. Mehrere Kantone haben bereits klargemacht, dass sie deutlich weitergehen wollen als der Bundesrat . Konkret gestritten wird um die Öffnung von Beizen, Theater, Kinos, Sport- und Freizeitanlagen.

So hat etwa der Kanton Graubünden bereits unmissverständlich klargemacht, dass er Restaurants schon am 1. März wieder öffnen will. Mehrere Kantone lassen zudem bestuhlte Terrassen vor Lokalen nicht räumen, auch wenn Gesundheitsminister Alain Berset hier am Mittwoch eigentlich ein Machtwort sprach.