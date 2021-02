Die Innerschweizer Kantone und das Tessin haben beschlossen, die Terrassen in den Skigebieten zu schliessen. Am Donnerstag traf man sich mit Alain Berset.

1 / 2 Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Tessin und Glarus schliessen die Terrassen. imago images/Jochen Tack Solche Bilder gehören also vorerst der Vergangenheit an. 20min/Sandro Spaeth

Für Gesundheitsminister Alain Berset war die Antwort auf die Frage, ob die Kantone die Terrassen in den Skigebieten offen lassen dürfen, klar: «Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Ich gehe davon aus, dass die Kantone sich an Bundesrecht halten», sagte er am Donnerstag.

Sechs Kantone widersetzten sich dem zunächst. Doch am Freitag teilte zuerst Glarus mit: «Der Kanton passt seine bisherige Praxis betreffend das Angebot von Sitzgelegenheiten zum Konsum von im Take-Away bezogenen Speisen und Getränken in den Skigebieten der bundesrätlichen Auslegung an. Diese sind unabhängig der Lage der Betriebe bis auf Weiteres unzulässig», hiess es in einem Schreiben. Auch das Tessin verhält sich gleich, genau so wie die Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden.

«Der Kanton Obwalden und die umliegenden Kantone haben sich gemeinsam mit dem Bund ausgetauscht. Dabei wurde aus rein staatspolitischen Gründen entschieden, die Praxis der Sitzgelegenheiten auf Terrassen ab 1. März 2021 nicht mehr zuzulassen», heisst es in einer weiteren Mitteilung.

Nach der Klärung dieser Thematik erwartet der Kanton Obwalden, dass der Bundesrat zeitnah die wichtigen Entscheide bezüglich langfristige Ausstiegs- und Öffnungsszenarien fällt. «Unserer Wirtschaft sowie Gesellschaft braucht eine Perspektive sowie Planungssicherheit.»