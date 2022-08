Politik fordert: «Kantone müssen problematische Privatschulen genauer kontrollieren»

In Rikon ZH hat der rechtsesoterische Verein Campus Vivere eine Privatschule eröffnet. Am Fenster hängt ein Plakat des Instituts Trivium United, ein Verein aus der rechten Szene, der den Staat als Institution ablehnt.

SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren etwa hat eine klare Forderung an die Kantone: «Sie müssen ihre Kontrollmechanismen für Privatschulen verbessern und sicherstellen, dass solche Fälle sich nicht wiederholen.» Denn eine einseitige, von Ideologien geleitete Bildung gefährde die Chancengleichheit der betroffenen Schulkinder in ihrer Bildungs- und Berufslaufbahn. «Sie können im späteren Leben nicht richtig Fuss fassen, zum Beispiel an der Universität oder im Berufsleben.» Ausserdem entstünden durch problematische einseitige Glaubensrichtungen Parallelgesellschaften, so Umbricht Pieren. «Die Bildungsdirektionen müssen Gesuche für Privatschulen deshalb gewissenhaft überprüfen.»