Wegen Datenchaos – Kantone mussten schon 200’000 Zertifikate widerrufen

Impfwillige gaben unabsichtlich falsche Daten an, weshalb ihre Zertifikate widerrufen werden mussten.

Die Zahlen angefordert hatte der Aktivist Hernani Marques per Öffentlichkeitsgesetz. Er sitzt im Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Zertifikat».

Sepp statt Josef

Der Bund schreibt, die meisten Rückrufe seien wegen der Erfassung eines falschen Namens – falsch geschrieben, fehlender Zweitname – erfolgt. Dieses Bild bestätigen angefragte Kantone. «Wir haben ganz viele Zertifikate für Geimpfte neu ausgestellt, weil ein Name, meistens beim selber Erfassen, falsch geschrieben worden war oder der zweite Vorname im Vergleich zur ID fehlte», sagt ein Sprecher der Gesundheitsdirektion Basel-Land.

Der Kanton St. Gallen rief allein in den letzten drei Monaten mehr als 17’050 Impfzertifikate zurück. Hauptsächlich, weil Vornamen oder Nachnamen vergessen wurden oder weil diese von den Angaben im Pass abwichen. In seltenen Fällen musste das Geburtsdatum angepasst werden. Zeitlich ist dies zwar in zwei bis drei Minuten erledigt. Bei schweizweit 200’000 widerrufenen Zertifikaten kommen jedoch Tausende Arbeitsstunden zusammen.