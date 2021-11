GDK-Präsident Engelberger : Kantone planen Verschärfung der Massnahmen

Maskenpflicht an Schulen, ausgeweitete Zertifikatspflicht: Die Kantone müssten jetzt auf die hohen Infektionszahlen reagieren, sagt Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektoren.

Darum gehts Zuletzt ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen innert sieben Tagen von unter 4000 auf über 6000 angestiegen.

Nun kündigte Lukas Engelberger, der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), zusätzliche Schutzmassnahmen an.

Im Vordergrund stehen die Ausweitung der Zertifikatspflicht und die Maskenpflicht an 3-G-Anlässen und an Schulen.

Noch am letzten Donnerstag ging ein Treffen zwischen Bundesrat Alain Berset und den kantonalen Gesundheitsdirektoren scheinbar ergebnislos zu Ende. Doch nun bereiten mehrere Kantone zusätzliche Schutzmassnahmen vor. Das kündigte Lukas Engelberger, der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» an.

Laut Engelberger stehen zwei Massnahmentypen im Vordergrund: eine Ausweitung der Zertifikatspflicht – «etwa auf Besuchende und Mitarbeitende in Pflegeheimen oder Spitälern». Zudem könne an 3-G-Anlässen und an Schulen wieder die Maskenpflicht eingeführt werden. Sollte das nicht reichen, müsse der Bundesrat aktiv werden, so Engelberger weiter.

Erste Beschlüsse bereits diese Woche

Gemäss anderen Quellen sollen entsprechende Beschlüsse in mehreren Kantonen schon diese Woche fallen. Auch in seinem eigenen Kanton, Basel-Stadt, bereitet Engelberger entsprechende Anträge an die Regierung vor. «Der Spielraum der Kantone ist zwar limitiert, aber wir müssen es jetzt versuchen», sagte er dem «Tages-Anzeiger».

Die Kantone reagieren damit auf die rasant steigenden Fallzahlen: Zuletzt ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen innert sieben Tagen von unter 4000 auf über 6000 angestiegen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

