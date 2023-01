Securitys übernehmen immer mehr Aufgaben der Polizei

Auch in einzelnen Ortschaften in den Kantonen Basel, Aargau, Graubünden, Bern und Zürich wird häufig auf private Sicherheitsfirmen zurückgegriffen.

Vor einem Jahr wehrten sich einige Einwohnerinnen und Einwohner von Schaffhausen mit einer Petition gegen Lärm, Müll und Drogen am Rheinufer. Aufgrund der «personellen Situation» bei den Polizeikorps wurde zwischen Mai und September des vergangenen Jahres die Delta Security AG für diverse Kontrollgänge eingesetzt. Die Mitarbeitenden des Unternehmens seien auf «hohe» Akzeptanz gestossen. Deshalb beschloss der Stadtrat Ende Jahr, dass die Firma auch in Zukunft eingesetzt werden soll.

Die Auslagerung ist kein Einzelfall, schreibt der «SonntagsBlick». Auch in einzelnen Ortschaften in den Kantonen Basel, Aargau, Graubünden, Bern und Zürich werde weniger auf Polizistinnen und Polizisten gesetzt und mehr auf private Sicherheitskräfte. Ihre Aufgaben seien dabei unterschiedlich, je nach Ortschaft, wo sie eingesetzt würden. Rapportieren sie bei einem Patrouillengang einen Verstoss, so könne aufgrund ihrer Aufzeichnungen eine Verzeigung oder Busse ausgesprochen werden. Im Kanton Zürich werden sie unter anderem bei Patienten im Spital eingesetzt, wenn diese polizeilich überwacht werden müssen.