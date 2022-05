Covid-19 im Herbst: Kantone sind besorgt, dass zweite Boosterimpfung zu spät kommt

Chef über Impffragen ist in der Schweiz Christoph Berger. Seine Ekif verfolgen die Entwicklungen und Daten gemeinsam mit dem BAG laufend. Eine Empfehlung gibt es derzeit nicht.

Anders in Deutschland oder Österreich, wo zumindest die Risikogruppen bereits zum vierten Mal geimpft werden.

In der Schweiz gibt es derzeit keine Empfehlung für eine zweite Boosterimpfung gegen Corona.

Während Nachbarländer bereits den zweiten Booster verimpfen, gibt es in der Schweiz dafür noch keine Empfehlung.

Auch wenn Corona in der Schweiz derzeit kaum ein Thema ist, fürchten Expertinnen und Experten im Herbst eine weitere Welle.

Keine Masken, keine täglichen Fallzahlen, kaum Tote: Für viele ist Corona seit Beendigung der Massnahmen kaum mehr ein Thema. Experten sind sich aber einig, dass im Herbst mit einer weiteren Welle gerechnet werden muss. In Südafrika baut sich eine rapide Omikron-Welle auf, die neuen Subtypen sind auch in Europa angekommen.

Andere Länder geben deshalb beim Impfen wieder Gas: In Österreich wird eine vierte Impfung für über 80-Jährige und über 65-Jährige mit Vorerkrankungen empfohlen. Die Impfkommission in Deutschland warnte kürzlich davor, auf an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zu warten und fordert Risikogruppen auf, sich rasch die vierte Impfung geben zu lassen.