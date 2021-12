Boostern – Kantone sind sauer auf Bundesrat Berset

Auch in Bern ist man irritiert.

Gesundheitsminister Alain Berset kündigte am Freitag an , dass die Wartezeit für Auffrischungsimpfungen ab kommender Woche von sechs auf vier Monate verkürzt werden soll. Damit bekommen auf einen Schlag mehrere Millionen Menschen zusätzlich die Möglichkeit sich boostern zu lassen – allein im Kanton Zürich 600’000. Zwar reagierte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich gleichentags und kündigte Booster-Impfungen an für jene Personen, die die zweite Impfung vor mindestens fünfeinhalb Monaten erhalten haben.