Radarwarnanlagen: Kantone sollen Blitzer-Standorte öffentlich machen

Vier Radaranlagen stehen derzeit in Olten, vier in Solothurn und auch in Bellach, Hägendorf und Winznau stehen Geschwindigkeitsmessanlagen: Die Solothurner Kantonspolizei veröffentlicht seit dem 14. Juli 2022 im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts die Standorte ihrer semistationären und stationären Radaranlagen. Ebenfalls publiziert werden die Blitzer-Standorte bereits in den Kantonen St. Gallen, Luzern und – zumindest die stationären Anlagen – in Basel-Stadt.