1 / 5 Im Kanton Baselland sollen mobile Teams ab dem 28. Dezember in Alters- und Pflegeheimen besonders vulnerable Personen impfen. Aber es fehlt noch an Personal. REUTERS Auch für den Betrieb des Impfzentrums auf dem Muttenzer Feldreben-Areal, wo heute schon Corona-Tests gemacht werden, fehlt es noch an qualifiziertem Personal. Kanton Baselland Baselland und auch der Kanton St. Gallen suchen über den Vermittler Careanesth nach Freelancern mit entsprechender Qualifikation. Es wird mit guten Anstellungskonditionen geworben. Screenshot

Während in ersten Kantonen bereits die ersten Impfdosen verabreicht wurden, suchen andere noch nach Personal. Der Kanton Baselland veröffentlichte am Mittwoch einen Aufruf auf seinen Social-Media-Kanälen, in dem er für die mobilen Impfequipen «dringlich» qualifiziertes Gesundheitspersonal sucht. Losgehen soll es bereits nach Weihnachten am 28. Dezember.

Aber nicht nur im Kanton Baselland fehlt noch Personal für die Inbetriebnahme der Impfzentren. Auch der Kanton St. Gallen sucht über den Vermittler Careanesth, der auf flexible Personaleinsatzkonzepte im Gesundheitswesen spezialisiert ist, nach Personal für seinen Impfpool. Den Freelancern werden attraktive Anstellungskonditionen in Aussicht gestellt.

Sind die Kantone etwa gar nicht bereit für den planmässigen Impfstart? Roman Häring, Kommunikationsleiter des Kantonalen Krisenstabs Baselland, beruhigt: «Wir haben bereits mehrere Freiwillige, aber es fehlen uns noch drei bis vier für die mobilen Einsätze ab dem 28. Dezember.» Aber auch darüber hinaus bestehe noch Bedarf an Personal. Für das stationäre Impfzentrum, das am 4. Januar in Muttenz seinen Betrieb aufnehmen wird, wird ebenfalls noch Personal gesucht.

Auf Twitter gab der Aufruf bereits Anlass zu Diskussionen. Man wisse doch schon länger, dass es dieses Personal brauche, wurde eingeworfen. Allerdings ist das in der Praxis nicht so einfach, im Voraus Fachkräfte zu rekrutieren, wie Regierungssprecher Nic Kaufmann entgegnet. «Man muss den Starttermin kennen, um Anstellungen zu machen.» Und diesen kannte man bis vor kurzem in der Tat nicht.

