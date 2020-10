In Tokyo (Japan) werden einem Kind an einer Halloween-Veranstaltung die Hände desinfiziert.

Es ist ein Dilemma für viele Familien. Sollen die Kinder während der Corona-Pandemie an Halloween von Tür zu Tür gehen, um im Quartier nach Süssigkeiten zu fragen? Und was empfehlen die Behörden? Wie das SRF-«Regionaljournal» aufzeigt, sind sie sich nicht einig. Am Donnerstag gab der Kanton Bern bekannt, dass er «dringend» von Halloween-Strassentreffen und von Tür-zu-Tür-Rundgängen abrate. An der Medienkonferenz zum Coronavirus am Freitagnachmittag bekräftigte Linda Nartey, Kantonsärztin in Bern, diese Empfehlung.