Am Freitag entscheidet der Bundesrat über neue Corona-Massnahmen – unter anderem auch in Skigebieten. Trotz Protesten aus Bergregionen kann Gesundheitsminister Alain Berset dabei auf die Hilfe der Kantone zählen.

Darum gehts Am Freitag berät der Bundesrat über mögliche Beschränkungen für Skigebiete.

Eine Mehrheit der Kantone unterstützt eine Gästelimite, wie die Vernehmlassung zeigt.

Dieses positive Echo könnte es Alain Berset erleichtern, im Bundesrat eine Mehrheit zu finden.

Seit Tagen wird in der Schweiz um mögliche Beschränkungen für Skigebiete diskutiert – am Freitag nun berät der Bundesrat an seiner Sitzung darüber. Alain Bersets Pläne, die bereits Anfang Woche publik wurden, sehen beispielsweise eine Kapazitätsobergrenze in Skiregionen vor. Gegen diese Pläne formierte sich Protest – in Bergkantonen, betroffenen Branchen und bei zahlreichen bürgerlichen Politikern.

Politisch massgeblich ist allerdings in erster Linie die Haltung der Kantone. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, kommt von hier Unterstützung für den Gesundheitsminister. «Die meisten Kantone unterstützen eine Gästelimite für Skigebiete, da sich die Fallzahlen schweizweit nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen», sagt der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger, der die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren präsidiert. Die Kantone, die sich dagegen wehrten, «stellen eine Minderheit dar». Laut Bericht wird diese Aussage durch eine Quelle in der Bundesverwaltung gestützt.

Ein Kanton plädierte für Schliessung aller Pisten

In der Vernehmlassung, die am Mittwoch endete, hat sich demnach eine Mehrheit der Kantone für Beschränkungen in Skigebieten ausgesprochen. Ein Kanton habe sogar für eine vollständige Schliessung sämtlicher Pisten plädiert.

Dieses positive Echo könnte es Berset erleichtern, im Bundesrat eine Mehrheit zu finden. Der Gesundheitsminister soll zudem Varianten für die Festlegung der Gästelimiten vorschlagen, die kompatibler sind mit den Vorstellungen der Tourismusverantwortlichen. Ein Entscheid des Bundesrates ist dennoch schwer abzuschätzen.