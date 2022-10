Coronavirus: Kantone wollen aktuell keine neuen Covid-Massnahmen

«Masken sind in Situationen, in denen ein erhöhtes Übertragungsrisiko besteht, sinnvoll», schreibt die GDK in einer Medienmitteilung.

In den letzten Wochen stiegen die Fallzahlen aufgrund des Coronavirus wieder an. Auch die Anzahl an Hospitalisationen hat wieder zugenommen. Die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren der Kantone haben sich am Donnerstagvormittag getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.