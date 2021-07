Neues Bike-Portal - Kantone wollen mehr Biker in die Zentralschweiz locken

Die Zentralschweiz auf Rädern geniessen. Das Portal Bikegenoss bietet verschiedene Touren an.

Das neue Portal bietet unter anderem Tourenbeschreibungen und eine Übersicht an Events und Kursen.

Verschiedene Gastgeber und Dienstleister vertreten als «Bikegenossinnen und Bikegenossen» die Zentralschweiz als Bike-Region. Die neue Website Bikegenoss soll Bikerinnen und Biker dazu inspirieren, die Landschaft in Luzern rund um den Vierwaldstättersee auf zwei Rädern zu erkunden, teilte Luzern Tourismus am Dienstag mit. Das Portal bietet Tourenbeschreibungen für alle Schwierigkeitsstufen, Kids-Touren, Informationen zu Bike-Hotels und bietet auch Kurse und begleitete Touren mit einem Bike Guide an.