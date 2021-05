Ein Fünf -Gang-Men ü im Lieblingsrestaurant, danach an ein Konzert. Oder wieder mit der ganzen Familie ins Stadion an ein Fussballmatch. Ja, vielleicht sogar wieder an ein Musikfestival im Sommer. Diese Woche i nformiert der Bundesrat über mögliche Lockerungen. Die Kantone sind für die Umsetzung zuständig und können selber entscheiden, wie sie diese umsetzen. Eins ist klar: Sie wünschen sich definitiv eine L ockerung der Massnahmen. Der Kanton St. Gallen zum Beispiel ist für die Durchführung von Grossanlässen im Juni. Auch weil Veranstalter so besser für die Zukunft planen können. So hofft St. Gallen auch, dass die Schweizerinnen und Schweizer schon bald ohne Masken auf den Terrassen der Restaurants sitzen dürfen und dass sich mehr Leute privat treffen können. Auch im Kanton Bern hofft man auf Lockerungen. In puncto Grossanlässe ist man allerdings skeptisch: