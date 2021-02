Nach einem Corona-Massentest an einer Primarschule in Mellingen hat ein Zürcher eine Anzeige erstattet. (Symbolbild)

Eine Primarschule in Mellingen AG hat rund 200 Schüler auf das Coronavirus getestet.

Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung – damit beschuldigt ein Zürcher die Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel sowie Schulleitung und Schulpflege nach einem Massentest an einer Primarschule in Mellingen AG. Die Bilder des Massentests hätten dem Verfasser Stephan Seiler die Augen geöffnet , sagt dieser gegenüber dem Regionalsender «Tele M1». Darum hat er die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, wie die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft bestätigt. Sie werde nun geprüft.

«Jeder darf sagen, was er mag»

Die betroffene Schulpflege Mellingen-Wohlenschwil schreibt dem Sender, dass man keine Kenntnis von einer Strafanzeige habe. Deshalb kommentiere man diese auch nicht. «Wir leben in einer Demokratie. Jeder darf sagen und schreiben, was er mag, egal ob fundiert oder abstrus», heisst es in der schriftlichen Antwort. Und: «Wir handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen.»