Baselbieter Kantonsangestellte sollen Corona-Impfung in der Freizeit machen

Soll Impfen auf die Arbeitszeit gehen? Der Kanton Baselland wünscht sich von seinen Angestellten, dass sie den Termin möglichst in der Freizeit wahrnehmen.

Im Kanton Baselland sollen Kantonsangestellte sich in der Freizeit impfen lassen.

Der Baselbieter Regierungspräsident Anton Lauber hat am Freitag allen Baselbieter Kantonsangestellten eine Mitarbeiterinformation per Mail zugestellt. Darin werden diese angehalten, «den Impftermin in die Freizeit zu legen». Der «Basler Zeitung» wurde das Mail von einem empörten Mitarbeiter zugespielt. Dieser findet die Aufforderung seines Arbeitgebers «eine Frechheit».