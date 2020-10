Eine Frau, die am Freitag im Basler Club war, wurde am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt müssen die Betreiber die maskenfreie Zone aufheben.

Nach Coronafall : Kantonsarzt verbietet «maskenfreie Zone» in Basler Bar

Unter diesem Umständen mache es keinen Sinn. Gysin zieht nun die Konsequenzen aus den verschärften Corona-Massnahmen und schliesst die beliebte Bar bis auf Weiteres.

Am Sonntag wurde eine Frau, die am Freitag in der Bar Rouge war, positiv auf das Coronavirus getestet. Auch ihr Partner hat sich infiziert. Die beiden hatten Freitagnacht, den 2. Oktober in der «maskenfreien Zone» des Clubs getanzt.

Nach Bekanntwerden dieses ersten Falls in einer Basler Bar, greift Kantonsarzt Thomas Steffen nun durch und verbietet die «maskenfreie Zone» in der Bar Rouge, wie die Nachrichtenagentur SDA am Dienstag schreibt. Auf allen Tanzflächen gilt nun die Maskenpflicht.

Zunächst ging der kantonsärztliche Dienst von rund 40 engen Kontaktpersonen aus. Wie die SDA am Dienstag schreibt, hat sich jedoch die Zahl der Personen, die nun in Quarantäne müssen, auf 65 erhöht. «Aus Gesprächen mit in der Bar Rouge registrierten Kontaktpersonen konnten noch rund zehn zusätzliche Personen ausfindig gemacht werden», sagt eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt gegenüber der Nachrichtenagentur. Ausserdem hätten sich rund 15 weitere Personen aufgrund der Medienmitteilung gemeldet, die ebenfalls engen Kontakt zu der 35-jährigen Frau gehabt haben.