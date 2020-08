Hautausschlag wegen Entenflöhen

Kantonsarzt warnt vor Bad im Sämtisersee

Mehrere Personen haben nach dem Baden im Sämtisersee einen Hautausschlag gemeldet. Im Wasser hat es wohl sehr viele Entenflöhe. Der Innerrhoder Kantonsarzt rät von einem Sprung ins Wasser ab.

Die Behörden des Kantons Appenzell Innerrhoden melden eine Gefahr durch Entenflöhe im Sämtisersee. Kantonsarzt Andreas Moser sagt: «Wenn Menschen mit ihnen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Hautausschlag mit starkem Juckreiz, Nesselfieber, Brennen und Pusteln führen.» Genau dafür sorgten die Entenflöhe bei zwei befreundeten Familien. Nach einem Bad im Sämtisersee bekamen mehrere Mitglieder der beiden Familien rote Flecken am Körper. Sie meldeten dies den Behörden.

Nun hat der Kanton Appenzell Innerrhoden reagiert. «Ich rate derzeit von einem Bad im See ab», so Moser. Die Flöhe seien grundsätzlich ungefährlich, jedoch sehr unangenehm. Die Flecken am Körper würden innerhalb von zwei Wochen weg sein, der Juckreiz mit einer Behandlung nach einigen Stunden oder spätestens wenigen Tagen.