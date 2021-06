Tattoostudios kontrolliert - Kantonschemiker findet Farbe, mit der man nicht tätowieren darf

Aber: «Handlungsbedarf besteht im Bereich der eingesetzten Tattoo- und Permanent-Make-up-Farben», sagt Arpagaus weiter. Dies zeigen laut dem Kantonschemiker auch Kontrollen in anderen Kantonen. So dürfen Tätowierfarben gewisse Stoffe gar nicht oder «nur unter einem bestimmten Grenzwert enthalten.» In sechs Fällen (20 Prozent) konnten Studios nicht belegen, dass eingesetzte Farben diese Anforderungen erfüllen.

«Nicht alle Lieferanten sind vertrauenswürdig»

«In mehreren Fällen haben wir Farben vorgefunden, die zum Tätowieren nicht geeignet sind», so der Kantonschemiker. Diese Farben eignen sich für das Malen von Skizzen oder Bildern auf der Haut, «aber sie eignen sich nicht, um in die Haut eingebracht zu werden. Um eine Farbe in die Haut einbringen zu dürfen, gelten sehr hohe Anforderungen.» Dabei gehe es um den Gesundheitsschutz, denn gewisse Stoffe in Farben können Allergien auslösen oder stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. «Bei diesen Farben kann man gravierende Folgen für die Gesundheit nicht ausschliessen.»