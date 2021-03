Kontrollen lassen aufhorchen : Berner Kantonschemiker warnt vor «Hinterhof-Tätowierern»

Das kantonalbernische Laboratorium hat im vergangenen Jahr 5800 Lebensmittelbetriebe inspiziert. In zwei Prozent der kontrollierten Betriebe wurden grössere Mängel festgestellt.

Bei den leicht verderblichen Lebensmitteln (vorgekochte Speisen, Patisserie, Schlagrahm, belegte Brötchen, Aufschnitt etc.). stellten sich 30 Prozent (630 Proben) als mangelhaft heraus.

5800 Lebensmittelbetriebe (Restaurants, Käsereien, Metzgereien, Bäckereien, Trinkwasserversorgungen und Landwirtschaftsbetriebe) hat das kantonalbernische Laboratorium (KL) im vergangenen Jahr kontrolliert. In zwei Prozent der Fälle fanden sich erhebliche oder grosse Mängel, etwa bei der Selbstkontrolle, der Hygiene, in Form fehlender Kennzeichnungen oder zu hoher Lagertemperaturen für vorgekochte Speisen. Gegen 154 Betriebe wurde Strafanzeige eingereicht, wie die Berner Wirtschafts-, Energie - und Umweltdirektion am Mittwoch mitteilte.