Walliser Justizskandal? – Kantonsgericht erspart Frauenschänder trotz Vorstrafe eine Gefängnisstrafe 

Ein Mann führte mehrmals sexuelle Handlungen an seiner schlafenden Freundin aus.

Gegen den Mann wurde jedoch am 22. Februar 2022 ein Strafbefehl rechtskräftig, in dem er wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung schuldig gesprochen wurde.

Das Kantonsgericht begründet das Urteil damit, dass der Mann keine Vorstrafen in den vergangenen fünf Jahren aufweise und der Fall somit verjährt sei.

Der Angeklagte hatte 2016 wiederholt sexuelle Handlungen an seiner schlafenden Freundin im Wissen vollzogen, dass diese derlei nicht will, heisst es in der Mitteilung des Kantonsgerichts. 2017 habe er sie durch psychischen Druck zu einer weiteren sexuellen Handlung genötigt. Die Frau sei lange nicht rechtlich gegen den Täter vorgegangen, weil ihr nicht bewusst gewesen sei, wie strafrechtlich relevant seine Vergehen waren.