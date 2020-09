Zug : Kantonsgericht verbietet Buch über Jolanda Spiess-Hegglin

Ein geplantes Buchprojekt über die Zuger Landammannfeier 2014 darf nicht veröffentlicht werden. Das Kantonsgericht Zug hat eine superprovisorische Verfügung bestätigt.

Die «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger wollte ein Buch über die kolportierten Handlungen rund um die Landammannfeier 2014 in Zug schreiben.

Die Zürcher Journalistin Michèle Binswanger darf über die kolportierten Handlungen von Jolanda Spiess-Hegglin an der Zuger Landammannfeier von 2014 kein Buch veröffentlichen. Das Kantonsgericht Zug hat eine superprovisorische Verfügung vom Mai 2020 bestätigt.

Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Spiess-Hegglin hatte ihren Antrag auf ein Verbot damit begründet, sie wolle verhindern, dass die Autorin und «Tages-Anzeiger»-Journalistin Binswanger in persönlichkeitsverletzender Weise über sie schreibe. Binswanger habe bereits früher verletzend über sie geschrieben.

Medienaffäre nach Feier

Binswanger arbeitet nach eigenen Angaben an einem Buchprojekt über die Landammannfeier. Was damals genau passiert ist, ist ungeklärt. Strafrechtlich sind die Vorkommnisse, bei denen es um ein mögliches Sexualdelikt ging, abgeschlossen. Der Fall wuchs zur Medienaffäre aus, in deren Zentrum Spiess-Hegglin stand.