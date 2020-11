Corona-Katastrophe : Kantonspital Freiburg hat bald keinen Platz mehr

Nicolas Blondel, leitender Arzt am Kantonsspital Freiburg, schlug am Montag auf Twitter Alarm: Das Spital werde wohl zwischen Dienstag und Donnerstag keine freie Betten mehr zur Verfügung haben. Man steuere auf eine «Gesundheitskatastrophe» zu. Am Mittwoch lud das Kantonsspital zu einer Medienkonferenz. Wie sieht die Situation nun aus?

L aut Nicolas Blondel, Leitender Arzt für Allgemeine Innere Medizin , ist die Situation ist immer noch kritisch im Kantonsspital Freiburg – besonders auf der Intensivstation. « Auf der Abteilung für Innere Medizin haben wir wir noch ein paar freie Plätze. Wir hoffen, das reicht für heute. Morgen weiss ich es noch nicht. »

Laut dem medizinischen Direktor R oland von Lanthen musste die Spitalleitung die Ressourcen radikal umleiten: « Wir haben alle nicht notwendigen Therapien abgebrochen, Patienten nach Hause geschickt und so Platz gemacht für Covid-Patienten. Das spezialisierte Personal fehlt uns. Während der zweiten Welle hatten wir bisher rund 100 positiv getestete Mitarbeiter. » Im Moment gebe es im Spital noch einen einzigen freien Intensivplatz. Danach müsse man anfangen, Patienten in andere Kantone zu verlegen.

Gleichzeitig arbeitet das Spital daran, mehr Kapazitäten zu schaffen. V on Lanthen: « Wir reduzieren Operationen, lagern Notoperationen in Privatkliniken aus, vergrössern die Intensivstation. Hierfür brauchen wir das Personal der operativen Betriebe, also vor allem die Anästhesisten. In bestimmte Stationen haben wir mehr Betten gestellt. Wenn ’ s sein muss, können wir in ein Viererzimmer ein fünftes Bett stellen. Das ist unangenehm, wäre aber eine Möglichkeit. «