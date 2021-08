Covid-Demo in Olten - Kantonspolizei nimmt nach Flaschen-Angriff Stellung

In Olten prallten am Samstag Teilnehmende einer Coronamassnahmen-Demontration sowie Gäste einer Gegendemonstration aufeinander. Rund 300 Personen liefen bewilligt durch die Oltner Innenstadt um gegen die Pandemiemassnahmen zu protestieren. 25 Menschen hatten sich für eine Gegendemonstration zusammengefunden und bewusst eine andere Route genommen. Dass die Lager physisch aufeinander prallten, konnten die vielen Polizistinnen und Polizisten nicht in jedem Fall verhindern. 20 Minuten berichtete live vor Ort. Im Nachhinein sorgte ein Zwischenfall für Diskussion – besonders in den sozialen Medien. Einem Teilnehmer der Gegendemonstration wurde eine Flasche über den Kopf gezogen.