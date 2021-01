Die Leitstelle der BVB bestätigt, dass die Tramlinien im Bereich Jakobsberg und Wolfschlucht weiterhin unterbrochen sind. In der Wolfsschlucht in Basel sind zahlreiche Bäume unter der Schneelast kollabiert.

Bäume, die unter der Schneelast kollabierten, rissen die Fahrleitung an mehreren Stellen herunter.

Die Tramlinien zum Bruderholzquartier in Basel sind seit Freitag unterbrochen.

Der starke Schneefall von vergangener Woche sorgt weiterhin für Einschränkungen im Basler Tramnetz. «Keine Trams in der Wolfschlucht», sagt ein 20-Minuten-Leser. Noch am Montag seien Busse anstatt Trams zum Basler Bruderholzquartier hoch gefahren. Umgestürzte Bäume hätten zu einem Unterbruch der Tramlinien 15 und 16 gesorgt, weil sie nicht nur die Tramlinie blockierten, sondern auch die Fahrleitung beschädigten, so der Leser.