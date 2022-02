Wittenbach SG  – Kantonspolizei sucht Bankräuber über «Aktenzeichen XY … ungelöst» 

Am 8. Oktober 2018 betritt ein Mann mit schwarzer Kappe die Raiffeisenfiliale in Wittenbach. Mit einer Faustfeuerwaffe bedroht er einen Mitarbeiter und erbeutet so mehrere Tausend Franken in bar. Der Täter flüchtet; eine Überwachungskamera filmt das Gesicht des Diebes aber klar erkennbar: Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er trägt zum Zeitpunkt des Überfalls einen Dreitagebart, ein weisses Oberteil und eine schwarze Umhängetasche.