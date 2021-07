Seit vier Tagen vermisst - Kantonspolizei Wallis sucht nach dem 68-jährigen Julio R.

Die Kantonspolizei Wallis hat auf Wunsch der Familie eine Vermisstmeldung für Julio R. herausgegeben. Der am 23. September 1952 geborene Mann sei zuletzt 18. Juli im französischen Ferienort Ornans gesehen worden. Er ist 170 cm gross und leidet laut der Medienmitteilung an einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung.

Es bestehe die Möglichkeit, dass der Vermisste bereits zurück in der Schweiz sei, eventuell in der Region seines Wohnorts, heisst es weiter. Er nutze höchstwahrscheinlich öffentliche Transportmittel. Der gesuchte Mann habe eine schlanke Statur, helle Haut und kurze graue Haare. Er habe eine Brille und trage ein dunkelblaues T-Shirt mit uruguayischer Flagge und braun-schwarze Halbschuhe. Am linken Arm trage er zudem eine Uhr. Der Gesuchte hinke leicht und spreche Spanisch und Französisch mit spanischem Akzent.