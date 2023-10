Sie kontrollierten für den TCS: Polizei sprengt MFK-Betrügerring

Die Polizei verhaftete am Dienstag und Mittwoch in diesem Zusammenhang rund ein Dutzend Personen.

Dies, um sie in verschiedenen Kantonen weiter einzulösen oder als angeblich vorgeführte Fahrzeuge zu verkaufen. (Symbolbild)

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ältere Motorfahrzeuge in teilweise mangelhaftem Zustand nur zum Schein geprüft zu haben (Symbolbild aus dem Strassenverkehrsamt Bern).

Die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich und die Kantonspolizei Zürich führen in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien von Solothurn, Bern und Aargau ein umfangreiches Verfahren im Zusammenhang mit deliktischem Verhalten bei Motorfahrzeugkontrollen (MFK).

Im Verdacht stehen insgesamt knapp 30 Beschuldigte, darunter eine Frau, aus der Schweiz, Syrien, dem Irak, Pakistan, Sri Lanka, der Türkei und der Slowakei im Alter von 28 bis 61 Jahren. Unter den Beschuldigten sind ein Fahrzeugexperte, mehrere Autohändler sowie mehrere private Fahrzeughalter. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in mehreren Fällen zum Nachteil des TCS zahlreiche ältere Motorfahrzeuge in teilweise mangelhaftem Zustand nur zum Schein geprüft zu haben, um sie in verschiedenen Kantonen weiter einzulösen oder als angeblich vorgeführte Fahrzeuge zu verkaufen. Der TCS prüft im Auftrag des Kantons Bern Mitgliederfahrzeuge.