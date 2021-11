«Animal Hoarding» – Kantonspolizei Zürich entdeckt 165 Wellensittiche in Zimmer

Ende Oktober w urde der Tierrettungsdienst Zürich von der Kantonspolizei aufgeboten, um 165 Wellensittiche aus einer Wohnung im Zürcher Unterland zu retten . Drei Mitarbeitende konnten daraufhin 81 ausgewachsene und junge Wellensittiche einfangen und vorübergehend im Tierheim Pfötli in Winkel unterbringen. Wie der V erein in einer Mitteilung schreibt, befanden sich v ier der Wellensittiche in einem sehr kritischen Gesundheitszustand, weshalb sie eingeschläfert werden mussten.

Tierhortung wird selten bemerkt

34 Büsi aus Wohnung gerettet

34 Katzen, ein alter Hund und ein Kaninchen in einem engen Käfig: Erst im März hatten Tierschützerinnen in einer Wohnung in Schaffhausen 36 Tiere in schlechtem Zustand angetroffen. Die Halterin willigte ein, die Tiere mitzugeben.