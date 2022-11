St. Galler Spitäler sollen 163 Millionen Franken erhalten

Ebenfalls beschlossen wurde der Ausbau des Spitals in Grabs.

Deswegen genehmigte der St. Galler Kantonsrat am Mittwoch eine Finanzspritze von 163 Millionen Franken.

Spitäler im Kanton St. Gallen befinden sich unter anderem wegen der Corona-Pandemie in einer schwierigen Situation.

Der St. Galler Kantonsrat will mit 163 Millionen Franken die Spitäler im Kanton unterstützen.

Am Mittwochvormittag beschloss der Kantonsrat St. Gallen eine finanzielle Unterstützung der Spitalverbunde, damit eine gute Gesundheitsversorgung gewährleistet werden kann. Laut « FM1 Today » ist einer der Gründe für die schwierige Situation der Spitäler die Corona-Pandemie.

Wegen der stagnierenden Patientenzahlen, die tiefere Erträge mit sich brachten, und der höheren Aufwände will der Kanton nun mit insgesamt 163 Millionen Franken allen vier Spitalverbunden unter die Arme greifen. Mit der Unterstützung will der Kanton in allen Spitalverbunden ab 2026 eine Eigenkapital-Quote von 23 Prozent erreichen.