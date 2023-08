Kantonsrat: Kantonsrat stimmt Pistenverlängerung am Flughafen Zürich zu

Dagegen sind SP, GLP, Grüne und AL. Sie glauben, dass eine Pistenverlängerung die Kapazität am Flughafen Zürich erhöhen wird, was entgegen der Klimaziele ist. Die SP und GLP stellten deshalb Rückweisungsanträge.

Die Debatte im Kantonsrat zieht sich bereits eine Weile hin. Ein Grossteil von SVP, FDP, Die Mitte, EVP und EDU unterstützt die Vorlage.

Um den Flugbetrieb zu stabilisieren und die Verspätungen zu reduzieren, will der Flughafen Zürich zwei seiner drei Pisten verlängern.

Gegner sind SP, GLP, Grüne und AL. Sie befürchten, dass mit einer Pistenverlängerung die Kapazität am Flughafen Zürich erhöht wird, was entgegen der Klimaziele ist.

Die Pisten 28 und 32 am Flughafen Zürich sollen verlängert werden.

Worum geht es bei der Pistenverlängerung am Flughafen Zürich?

Der Flughafen Zürich verfügt über drei Pisten, zwei davon sollen verlängert werden , nämlich die Pisten 28 und 32. Gemäss dem « Tages-Anzeiger » sind diese Pisten für gewisse Flugzeuge zu kurz. So käme es vor, dass Pilotinnen und Piloten von grossen Maschinen nicht auf diesen Pisten landen wollen, sondern den Anflug auf der Piste 34 einfordern. Dies führe auch zu Verspätungen im Flugverkehr. Gemäss dem Flughafen Zürich sowie den Befürworterinnen und Befürwortern würde der Pistenausbau längere Bremswege sowie weniger Kreuzungspunkte bedeuten. Insgesamt verfolge man mit dem Pistenausbau das Ziel, die Sicherheitsmarge zu erhöhen und die Pünktlichkeit des Flugbetriebs zu verbessern. Zudem betont der Flughafen Zürich, dass das Bauvorhaben zu keiner Kapazitätserhöhung führen würde.

Darum wurde der Pistenentscheid vertagt

In der Sitzung vom 19. Juni meldeten sich 28 Rednerinnen und Redner zu den zwei Rückweisungsanträgen der GLP und SP zu Wort. Die SP versprach: «Wir lehnen die Pistenverlängerungen entschieden ab. Sollte der Rat anders entscheiden, werden wir zusammen mit den Grünen und der AL das Referendum ergreifen und dem Volk in dieser Sache das letzte Wort überlassen.» Gegen die Pistenverlängerung sind des Weiteren Grüne und AL. Entgegen des Flughafens Zürich sind sich die Gegnerinnen und Gegner sicher, dass ein Pistenausbau die Kapazität am Flughafen Zürich erhöhen würde. Somit stünde man dem Erreichen der Klimaziele im Weg.