Zürich : Kantonsrat schickt alle Hündeler in den Kurs

Im Kanton Zürich müssen bald alle Hundehalter einen Kurs besuchen. Der Kantonsrat hat am Montag die neue Ausbildungspflicht in erster Lesung gutgeheissen.

Sitz, Platz, Fuss: Künftig müssen im Kanton Zürich alle Hundehalter mit ihren Lieblingen in einen Kurs. Bis anhin waren es nur die Halter von «grossen und massigen» Exemplaren. (Archivbild)

Der Kantonsrat hat am Montag die neue Ausbildungspflicht in erster Lesung gutgeheissen. Umstritten war im Kantonsrat jedoch, wie viele Lektionen die «Hündeler» und «Hündelerinnen» absolvieren müssen. Während die Regierung zwei Lektionen Theorie und sechs Lektionen Praxis als ausreichend erachtete, wollte die linke Ratsseite Hund und Halter lieber 14 Lektionen lang in die Schule schicken.