Kantonsrat will Datenskandal der Zürcher Justiz untersuchen

Justizdirektorin Jacqueline Fehr stellte sich am Dienstag den Medien. Zur Kritik, dass das Amt nicht transparent kommunizierte, sagte sie: «Ich weiss auch nicht, ob ich es noch mal so machen würde.»

«Justizdirektion hätte proaktiv informieren müssen»

Die GPK hat an ihrer Sitzung am Donnerstag Jacqueline Fehr zum Datenmissbrauchsvorfall und zum Vorgehen der JI im Zusammenhang mit diesem Vorfall befragt. Im Vordergrund der Befragung sei die im Auftrag der Direktion durchgeführte Administrativuntersuchung zum Datenmissbrauchsvorfall sowie das Vorgehen der Direktion, nachdem der Vorfall laut JI im November 2020 bekannt geworden war, gestanden. Die GPK hat Fehr laut der Mitteilung mitgeteilt, dass die Kommission angesichts der in der Untersuchung erkannten Missstände proaktiv über die Ergebnisse hätte informiert werden müssen.

Die GPK habe deshalb beschlossen, eine Untersuchung zum Umgang der JI mit dem Datensicherheitsvorfall einzuleiten. In diesem Zusammenhang sei auch zu überprüfen, ob und wie die Empfehlungen der Administrativuntersuchung umgesetzt wurden und ob der Umgang mit Daten und Informationen in der JI heute den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Datenskandal in der Zürcher Justiz

Zwischen 2006 und 2012 sollen Festplatten der Zürcher Justizdirektion im Sex- und Drogenmilieu gelandet sein . Betroffen sind laut einer schriftlichen Anfrage an den Zürcher Stadtrat sensible Daten wie Handynummern und Privatadressen von Mitarbeitenden wie Polizisten, Richtern und Staatsanwälten und psychiatrische Gutachten von Angeklagten. Gemäss verschiedenen Medienberichten wurden die Computer und Festplatten nicht fachgerecht entsorgt.

An einer Medienkonferenz am Dienstag betonte Jacqueline Fehr: «Es ist nicht zu rechtfertigen, wie in den Nullerjahren Datenträger der Justizdirektion entsorgt wurden. Es war unprofessionell, fahrlässig und allenfalls strafrechtlich relevant. Das hätte so nie passieren dürfen». Wie sie sagte, seien auch nach der durchgeführten Administrativuntersuchung noch viele Fragen offen. So ist beispielsweise weiterhin unklar, wie viele Daten tatsächlich im Umlauf sind und wie sensitiv diese sind.