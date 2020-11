Weil sich das Spital Schwyz mit einem Video an die Öffentlichkeit wandte, um die Corona-Krise in den Griff zu kriegen, muss sich nun der Regierungsrat damit befassen.

SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm und drei Mitunterzeichnern ist das Video des Spital Schwyz, das Mitte Oktober veröffentlicht wurde, in den falschen Hals geraten. Aus diesem Grund hat Diethelm eine Interpellation eingereicht. Darin will er unter anderem wissen, wer die Initiative zu dieser Videoproduktion ergriffen hat und wer dafür die Kosten trägt. Beantwortet haben will Diethelm auch die Fragen nach der Strategie und Absicht hinter der Botschaft oder ob es diesbezüglich Konsequenzen vonseiten des Regierungsrates für ein derartiges «Fehlverhalten» der Spitalführung gibt.