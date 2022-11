Kantonsspital Aarau fordert 240 Millionen Finanzhilfe

Das Kantonsspital Aaarau hat beim Regierungsrat um eine Finanzhilfe in der Höhe von 240 Millionen Franken gebeten.

In einer Medienmitteilung von Freitag erklärte das KSA, dass Tragbarkeitsrechnungen eine Lücke zwischen dem hohen Investitionsbedarf für den Neubau in der Höhe von rund 560 Millionen Franken und den zu erwartenden Einkünften aufgezeigt hätten. Beeinflusst werde dies durch die negative Wirtschaftsentwicklung, die angespannte Branchensituation und dadurch, dass angestrebte Ergebniszahlen in der Vergangenheit nicht immer realisiert wurden.